Da haben wir den Eiersalat (und mehr!): Ostereier nach dem Fest genießen

Innsbruck – Wer jetzt nicht sofort loslegen will, der hat sogar noch ein wenig Zeit. Gekochte Eier halten sich nämlich drei bis vier Wochen. Sind sie einmal gekühlt worden, sollten sie immer im Kühlschrank landen. Denn für Eier ist es wichtig, sie bei konstanter Temperatur zu lagern.

Mit Wasser abschrecken nach dem Kochen tut ihnen auch nicht gut, sondern zerstört die natürliche Schutzfunktion der Schale. Darin können kleine Risse entstehen und so Keime leichter eindringen, was die Haltbarkeit verkürzt. Solange aber kein deutlicher – fauler – Geruch feststellbar ist, sind Eier noch Tage nach Ostern verzehrbar. Und mit den folgenden Rezeptideen klappt es auch mit der Abwechslung.

Für die Avocadofüllung halben Avocado mit einer Gabel zerdrücken. Dotter von 3 Eiern hacken und mit 1 TL Zitronensaft, Salz, Pfeffer und 1-2 EL Frischkäse oder Sauerrahm verrühren. In die Eiweißhälften füllen und mit Paprika oder Chilipulver bestreuen.

Curry und Cayennepfeffer verleihen eine exotische Note. 3 Dotter mit 20 g Butter glattrühren. Mit 1/2 TL Currypulver, Salz und Pfeffer würzen. Wer es fruchtig will, garniert mit Mangostücken.

Eier und Salat sind ein leichtes und eiweißreiches Gericht. US-Promi Kourtney Kardashian, die Schwester von Kim Kardashian, schwört darauf. Ihr Rezept hat sie im Internet veröffentlicht: 2 hartgekochte Eier vierteln. 1/2 Avocado in Scheiben schneiden, 1 Tomate vierteln, 1 Mozzarrella in Stücke zupfen. Alles auf ein Teller geben, mit Olivenöl beträufeln sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Optional Frühlingszwiebel, Kräuter und Pflücksalat untermischen.

Für eine klassische Variante 4-5 hartgekochte Eier und 1 Bund Schnittlauch hacken. 1/2 rote Zwiebel feinwürfeln. 2 TL Mayonnaise, 1 EL Joghurt, 2 EL Sauerrahm und 1/2 TL Senf verrühren. 4 Essiggurken klein schneiden. Mit Eiern, Schnittlauch und Zwiebel unter die Masse heben. Mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken. Wer es cremig haben will, püriert die Masse.

Spaghetti Carbonara enthalten traditionell frische Eier, sie gelingen aber auch mit hartgekochten und dem Rest Osterschinken. Für eine Portion 4 Eier grob hacken. Die gekochten Nudeln in einer Pfanne mit 250ml Gemüse- oder Hühnerbrühe schwenken. Eier zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 40g geriebenen Parmesan und 1 EL gehackte Petersilie unterheben.

Für das Fleisch in der Carbonara Osterschinken oder Speck in Würfel schneiden und mit den Nudeln kurz in der Pfanne schwenken.