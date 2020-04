Vespa-Lenker bei Unfall in Aldrans schwer verletzt

Aldrans - Am Montag gegen 15.25 Uhr fuhr ein 52-jähriger mit seiner Vespa auf der Ellbögener Landesstraße (L38) von Ampass in Richtung Aldrans. In einer Rechtskurve geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Beim dem Unfall wurde der 52-Jährige schwer verletzt. Er musste von der der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.