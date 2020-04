Coronavirus: Macron verlängert Lockdown und dankt Österreich

Paris – Im Gegensatz zu Österreich, wo bereits zahlreiche Handelsgeschäfte nach einem einmonatigen „Shutdown“ wieder aufsperren durften, stehen Frankreich noch vier weitere Wochen Ausgangssperre bis 11. Mai bevor. Dies verkündete Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Im Zuge dessen dankte der 42-Jährige auch Österreich für die Aufnahme von Akutpatienten.

Am 1. April war ein aus der nordostfranzösischen Stadt Metz kommender Militärhubschrauber mit zwei schwer kranken Covid-19-Patienten am Flughafen in Salzburg gelandet. Daneben bedankte sich Macron auch noch bei den direkten Nachbarländern Luxemburg, der Schweiz und Deutschland für ihre Hilfe und sprach in seiner Rede an die Nation, von „europäischer Solidarität".