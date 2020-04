58.456 Arbeitsplätze in Tirol für Kurzarbeit angemeldet

Innsbruck – Bis inklusive Montag, den 13. April 2020, sind 6032 Anträge auf Corona-Kurzarbeit beim Arbeitsmarktsevice (AMS) Tirol eingegangen, was 58.456 Arbeitsplätze in Tirol sichern wird, so das AMS in einer Aussendung am Dienstag. Das sei sehr erfreulich und zeige deutlich, wie gut die Tiroler Unternehmen das Corona-Kurzarbeitsmodell annehmen.