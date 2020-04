Minderjährige Flüchtlinge werden nach Mitteleuropa gebracht

Athen – Griechenland beginnt in den nächsten Tagen mit der Umsiedlung von mehr als 60 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Lagern auf den ägäischen Inseln. "Zwölf Kinder werden am Mittwoch nach Luxemburg und 50 am Samstag nach Deutschland umgesiedelt", sagte Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi am Dienstag einem Radiosender in Athen.

Anfang März hatten sich acht EU-Länder, darunter Deutschland, bereit erklärt, insgesamt 1600 unbegleitete Minderjährige aus den überfüllten Flüchtlingscamps aufzunehmen. Österreich beteiligt sich nicht an der Aufnahme dieser Flüchtlinge. In Deutschland sollen die Neuankömmlinge wegen der Corona-Pandemie zunächst 14 Tage lang in Niedersachsen in Quarantäne kommen. Danach würden sie auf die Bundesländer aufgeteilt, hatte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums mitgeteilt.

Human Rights Watch fordert ihre Freilassung

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte derweil den Umgang der griechischen Regierung mit hunderten unbegleiteten Flüchtlingskindern, die aus Platzmangel in "unhygienischen Polizeizellen und Haftanstalten" festgehalten würden.

"Die griechische Regierung hat die Pflicht, diese missbräuchliche Praxis zu beenden und sicherzustellen, dass diese gefährdeten Kinder die Betreuung und den Schutz erhalten, die sie brauchen", erklärte die HRW-Griechenlandexpertin Eva Cosse am Dienstag. Die Kinder seien wegen der schlechten hygienischen Umstände außerdem einer erhöhten Gefahr einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ausgesetzt.

TT-ePaper gratis lesen und iPhone 11 Pro gewinnen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Die Organisation wies auf Daten der Regierung hin, wonach sich mehr als 330 Kinder in Polizeigewahrsam befinden und auf ihre Überstellung in eine Unterkunft warten – gegenüber 180 Minderjährigen im Januar.

Coronavirus macht angespannte Lage in Camps zunehmend prekär

Griechenland hat zuletzt rund 100.000 Asylsuchende vorübergehend aufgenommen. Besonders prekär ist die Lage auf den ägäischen Inseln; dort leben mehr als 36.000 Menschen in Camps, die eigentlich nur für etwas mehr als 6000 Menschen ausgelegt sind. Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gelten seit langem als untragbar. Hinzu kommt nun die Angst vor einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus in den Einrichtungen.