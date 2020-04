Osterverkehr in Tirol: Weniger als halb so viele Unfälle wie im Vorjahr

Während sich in Tirol 2019 am Osterwochenende fast 50 Verkehrsunfälle ereigneten, waren es heuer nur 21. Von 50 Verletzten im vorigen Jahr sank die Zahl auf 23. Im Gegensatz zum Osterwochenende im Vorjahr, an dem eine Person ums Leben kam, starb in diesem Jahr niemand auf Tirols Straßen. Insgesamt passierten in Österreich 164 Unfälle; 2019 waren es noch 406. Dabei gab es heuer an diesem Wochenende 171 Verletzte und vier Tote – vor einem Jahr starben im Vergleichszeitraum mit acht Personen doppelt so viele.