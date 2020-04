Neue Heimat investiert in den nächsten zwei Jahren 250 Millionen Euro

Innsbruck – Die Neue Heimat Tirol (NHT) kündigt für die nächsten zwei Jahre ein neues Investitionsprogramm an. Tirols größter gemeinnütziger Bauträger will einzelne – für die nächsten Jahre geplante – Wohnbauprojekte vorziehen und dabei rund 250 Millionen Euro investieren.

Auch die laufenden Baustellen wurden – trotz der Corona-Krise – fortgesetzt. "Immerhin waren derzeit über 500 Kunden auf ihre neue Wohnung“, so NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner in einer Aussendung am Mittwoch. Aktuell hat die NHT tirolweit über 60 Projekte mit rund 1600 Wohnungen in der Pipeline.