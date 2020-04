Schach-Boom: Weltmeister Carlsen organisiert Online-Super-Turnier

Oslo – Schach erfreut sich in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie großer Beliebtheit. Weltmeister Magnus Carlsen hat die Idee eines Online-Superturnier in die Tat umgesetzt. "Das ist ein historischer Moment für Schach. Es ist möglich, den Profisport in einer Online-Umgebung fortzuführen", sagte der Norweger.