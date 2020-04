Länder am Abgrund: Corona trifft Libanon und Irak besonders schwer

Beirut, Bagdad – Dr. Mahmoud Hassun hat kaum Zeit, als er kürzlich über die Lage in der Beiruter Rafik-al-Hariri-Klinik berichtet. Nach nur wenigen Minuten muss der Leiter der dortigen Intensivstation das Telefongespräch abbrechen. Ein Alarm scheucht ihn auf – der nächste Corona-Patient wartet auf den Mediziner.

Wie fast alle Staaten der Welt leidet auch der Libanon unter Corona. Zwar hat das kleine Land am Mittelmeer mit etwas mehr als 600 Fällen bislang vergleichsweise wenig Infektionen gemeldet. Doch dürfte die Dunkelziffer unter den etwa sechs Millionen Einwohnern deutlich höher liegen. Und weil der Libanon auch schon vor der Pandemie in einer der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrisen seiner Geschichte steckte, wird er nun von der Infektionswelle besonders hart getroffen.

Dieser Mann hat sein Antiquitätengeschäft in Beirut in eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige umgewandelt.

Die Infrastruktur ist dagegen in vielen Bereichen mangelhaft. Wie etwa die Stromversorgung, für die die Libanesen doppelt bezahlen müssen. Einmal an das Elektrizitätswerk – und dann für die Generatoren, die einspringen, wenn täglich der Strom ausfällt.

Gleichzeitig sind die Staatsschulden auf einen 90 Milliarden Dollar hohen Berg angewachsen – das sind etwa 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, eine der höchsten Raten weltweit. Das ist nicht zuletzt die Folge einer Finanzpolitik mit Staatsanleihen zu äußerst attraktiven Zinsen, in der Kritiker ein „Schneeballsystem“ sehen. Wegen einer engen Verflechtung von Politik und Banken werfen sie der Elite vor, das Land geplündert zu haben.

Im März musste die Regierung die Notbremse ziehen und erstmals in der Geschichte des Landes erklären, dass sie ihre Kredite nicht bedienen kann. Jetzt verhandelt sie mit den Gläubigern über eine Umschuldung. Diese wird für den Libanon sehr schmerzhaft sein.

Doch die Folgen spüren die Libanesen bereits. Das eigentlich fest an den US-Dollar gebundene Libanesische Pfund hat auf dem Schwarzmarkt fast die Hälfte seines Wertes verloren. Weil das Land stark vom Import abhängig ist, sind die Preise stark gestiegen. In Supermärkten sind manche Regale leer. Der Regierung zufolge lebte schon vor der Pandemie fast die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.

Und jetzt auch noch das Coronavirus. Wegen stark geschrumpfter Devisenreserven fehlt dem Land das Geld, um die dringend benötigte Schutzkleidung in ausreichendem Maße im Ausland zu kaufen. Der Mediziner Hassun berichtet, in seiner Klinik würden Masken und Kittel selbst hergestellt. „Wir bekämpfen das Coronavirus inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise und eines Mangels an medizinischer Ausstattung“, klagt der Arzt. Viele Kliniken sind seit Monaten nicht von der Regierung bezahlt worden, weshalb ihnen der Bankrott droht.