Formel E biegt in den E-Sport ab und sammelt Spenden für UNICEF

Die Formel E hat in der unterbrochenen Saison den E-Sport entdeckt. In den kommenden neun Wochen werden die Teams der elektrischen Rennserie an Simulatoren um Siege und Punkte fahren. Bei der "Race at Home Challenge" werden Gelder für UNICEF gesammelt, um im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen, wie der veranstaltende Titelsponsor Asea Brown Boveri (ABB) am Mittwoch mitteilte.