17-Jähriger raubte 15-Jährigen bei Drogendeal in Innsbruck aus: Festnahme

Innsbruck – Zwei Tage nach einem Suchtmittelgeschäft sitzt ein Ungar (17) jetzt in der Justizanstalt Innsbruck. Der junge Mann hatte sich am Dienstagnachmittag mit einem 15-Jährigen zu einem Drogendeal verabredet. Dabei versetzte der 17-Jährige dem Jüngeren einen Faustschlag und raubte ihn aus. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in der Tasche flüchtete er.