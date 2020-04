NATO warnt: Corona könnte Negativfolgen für Sicherheit haben

Brüssel – Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor Negativfolgen der Corona-Krise für die Sicherheit der Bündnisstaaten gewarnt. „Die geopolitischen Auswirkungen der Pandemie könnten erheblich sein“, sagte der Norweger am Mittwoch nach einer Videoschalte mit den Verteidigungsministern der Allianz.

Zugleich betonte Stoltenberg, die Resilienz sei in den Nato-Verträgen fest verankert. „Sichere Infrastruktur, sichere Telekommunikation, Regierungen, die auch in Zeiten der Krise funktionieren – all diese Themen sind von großer Bedeutung für die zivile Gesellschaft, aber auch für unsere militärische Bereitschaft.“