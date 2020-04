Corona-Krise lässt Automarkt einbrechen: Halb so viele Zulassungen

Unabhängig setzen die Österreicher nach der Corona-Krise auf ihr Auto. Das gaben in einer Umfrage des Online-Autoanbieters AutoScout24.at 20 Prozent der befragten Lenker an. Sie wollen ihre Autos in Zukunft vermehrt nutzen zu wollen, um weniger mit Bakterien und Viren in Berührung zu kommen.