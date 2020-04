McDonald's öffnet ab Montag wieder neun Filialen in Tirol

Innsbruck – Viele haben es schon mit Heißhunger ersehnt, am Montag ist es so weit: Einige McDonald's Betriebe in Österreich heizen Grill und Fritteuse wieder auf. Das kündigte der Systemgastronomie-Riese nun an. Ab 20. April wird demnach McDrive an neun ausgewählten Standorten in Tirol angeboten. Zwischen 11 und 20 Uhr kann man dort Fast Food abholen. Jedoch bleibt es bei einem reduzierten Produktangebot. Zum reduzierten Speiseplan geht es HIER.

Sicherheit wird großgeschrieben

Die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste stehe an oberster Stelle, betont das Unternehmen. Neue Schutzmaßnahmen garantieren die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der Küche, auch ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz sowie eine kontaktlose Bezahlung und Übergabe der Bestellungen würden für den nötigen Virus-Schutz sorgen.

„'It’s good to be SAFE‘ lautet nicht nur das Motto der Stunde, sondern auch unsere zur Wiedereröffnung geplante Kampagne. Denn der Schutz unserer MitarbeiterInnen und Gäste hat absolute Priorität“, so McDonald’s Managing Director Nikolaus Piza.

📽 Video | Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen soll es bei McDonalds losgehen

McDelivery gibt es in Tirol nicht

Auch das Lieferservice McDelivery wird ab 20. April in ausgewählten Restaurants wieder aufgenommen. Die Bestellung, Abholung und Zustellung erfolgt wie bisher über den lokalen Lieferdienst mjam, der auch eigene Prozesse an die neuen Bestimmungen angepasst hat und damit eine kontaktlose Übergabe an der Haustür sicherstellt. In Tirol werden auf der Webseite von McDonalds allerdings keine Filialen angeführt.

Auf Restaurantbesuche müssen die Österreicherinnen und Österreicher noch warten. Zwischenzeitlich werden jedoch bereits alle 196 heimischen Standorte auch im Gästebereich mit Schutzmaßnahmen umgerüstet und auf eine Wiedereröffnung zum gegebenen Zeitpunkt vorbereitet, so McDonald's. (TT.com)