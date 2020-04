Eichhörnchen „Schorschi" zeigt Kindern die Klinik in Online-Videos

Innsbruck – Wo komme ich hin, wenn ich krank bin? Was passiert im Krankenhaus mit mir? Muss ich über Nacht bleiben? Und können Mama und Papa bei mir schlafen? Fragen wie diese brennen Kindern unter den Fingernägeln, wenn sie mit dem Krankenhaus konfrontiert sind. Antworten darauf gibt es jetzt von den tirol kliniken selbst – genauer gesagt von „Schorschi", dem Eichhörnchen. In online abrufbaren Videos beantwortet es Fragen, die Kinder rund um das Thema Krankenhaus haben.

„Schorschi", das Eichhörnchen, begleitet Sophia in begleitet von einer Kamera im Krankenhaus, sie hat sich bei einem Sturz mit dem Roller an der Hand verletzt. In den Videos sind neben Sophia auch ihre Eltern sowie Ärzte, Pflegepersonal und viele weitere Klinikangestellte zu sehen. Insgesamt waren an der Produktion der neun Clips fast 60 Personen beteiligt, so die Projektleiterin Martina Chamson. Darunter auch ein nicht ganz Unbekannter: Gregor Bloéb verlieh dem vorlauten Eichhörnchen seine Stimme.