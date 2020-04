Nach zweieinhalbmonatiger Sperre: Verbindung Pians/Strengen wieder geöffnet

Strengen, Pians – Die Tiroler Straße (B 171) zwischen Pians und Strengen wird am heutigen Freitag um 17 Uhr nach zehn Wochen Sperre wieder für den Verkehr geöffnet. Nach der massiven Mure, die Anfang Februar die Fahrbahn bis zu drei Meter hoch überschüttete (die TT berichtete), war es immer wieder zu kleinen Rutschungen gekommen. Von Anfang an war mit keiner schnellen Lösung gerechnet worden. In Summe hatten sich rund 3000 Kubikmeter Gestein und Felsmaterial gelöst.