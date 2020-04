Australier wollte 4800 Rollen Klopapier zurückgeben: Chef zeigte ihm Mittelfinger

Innsbruck – Nicht nur in hierzulande, sondern in vielen Ländern haben die Menschen auf die Corona-Krise mit panikartigen Käufen von Toilettenpapier reagiert – das wird nicht schlecht, das möchte man in ausreichender Menge da haben, falls es ernst wird mit der Quarantäne. So war es auch in Australien, manch einer ergatterte weniger, manch einer mehr. Ein Kunde der Supermarktkette Drakes stellte wohl zu Hause fest, dass er doch ein wenig über das Ziel hinaus geschossen war. Er begab sich ins Geschäft und forderte eine Rückerstattung ein – für 4800 Rollen, die sich auf 150 Pakete verteilten.