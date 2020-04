„Covid-19 nimmt dir auch die Würde": Pfleger über Tod und Leid in Italien

Rom – Als Pfleger in der Hospizabteilung einer privaten Klinik in Rom ist Alessio Fantini Leid gewohnt. Vor wenigen Tagen erlebte der 30-Jährige erstmals einen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus und der davon verursachten Lungenkrankheit Covid-19. Seine Gefühle beschrieb er in einem Eintrag auf Facebook – und traf im besonders hart von der Corona-Pandemie getroffenen Italien einen Nerv.