"Häckseln Sie ein Weckerl nach dem anderen hinein" wird zum Hit

Wien – Der Ansturm auf die Baumärkte am Dienstag war groß. Diesen Hype versuchte auch die Bäckerin Doris Felber für sich zu nutzen – und löste damit selbst einen Wirbel aus. Die Inhaberin der Wiener Bäckerei Felber bewarb in einem Werbevideo ihre Filialen in diversen Baumärkten. Dafür erntete sie neben Lob auch einige spöttische Postings. Am Donnerstag konterte sie mit einem weiteren Video, in dem sie einige dieser Postings vorliest.