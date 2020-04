Bericht: Ex-Mitarbeiterin wirft Biden sexuelle Gewalt vor

Hamburg, New York – Eine frühere Mitarbeiterin des designierten demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden wirft ihm vor, ihr sexuelle Gewalt angetan zu haben. Wie Spiegel Online am Freitag unter Berufung auf die New York Times berichtete, sagte Tara Reade, Biden habe sie im Jahr 1993 im Senatsgebäude gegen eine Wand gedrückt, unter ihren Rock gefasst und sie mit einem oder zwei Fingern penetriert.