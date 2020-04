Unterhaus-Comeback im Herbst wäre das höchste der Gefühle

Tiroler Fußballverband: Es war TFV-Präsident Josef Geisler ein Anliegen, nochmals auf die Abläufe in der Beschlussfassung des ÖFB hinzuweisen. Das vom ÖFB eingeholte Rechtsgutachten habe er genau nach jenen Kriterien betrachtet, wie er es auch in seiner ehemaligen jahrzehntelangen Tätigkeit als Berufsrichter getan hätte. „Ist es schlüssig, ist es nachvollziehbar, ist es in sich widerspruchsfrei? Das Rechtsgutachten erfüllt alle diese Kriterien, weshalb es auch von ALLEN Präsidiumsmitgliedern für die Entscheidung herangezogen wurde“, bringt Geisler im Schreiben des TFV zum Ausdruck.