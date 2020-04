Corona-Ausbruch: Ermittlungen in Unterländer Heim und Zammer Ordenshaus

Innsbruck - Nicht nur bei Corona-Partys wird derzeit von Behörden streng durchgegriffen. Nicht jed­e Nachlässigkeit oder Übertretung endet mit einer Verwaltungsstrafe. So ermittelt die Innsbrucker Staatsanwaltschaft derzeit in zwei Fällen, wo sorgloses Verhalten von Mitarbeitern und sonstigen Beteiligten geeignet gewesen sein könnte, die Ansteckung von Hausbewohnern mit dem Coronavirus herbeizuführen.

Wegen Fahrlässigkeit zum selben Delikt (bis ein Jahr Haft) wird hingegen in Zams gegen unbekannt­e Täter ermittelt. Dort waren ja drei Reinigungskräfte, die zuvor in Ischgl und St. Anton gearbeitet hatten, beruflich auch in das Ordenshaus der Barmherzigen Schwestern in Zams gelangt. 39 von 58 Schwestern waren darauf positiv auf den Virus getestet worden. Seitens der Land­ecker Verwaltungsbehörde waren vorab keine verwaltungsrechtlichen Übertretungen seitens des Ordens festgestellt worden. Das Land Tirol kündigte dennoch Untersuchungen an.