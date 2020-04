Vermeintliche "Corona-Party" im Wirtschaftsministerium sorgt für Wirbel

Wien – Ein Bericht über eine vermeintliche "Corona-Party" auf dem Balkon des Wirtschaftsministeriums in Wien hat am Wochenende für Aufregung gesorgt – vor allem bei der FPÖ. Stein des Anstoßes war ein mittlerweile wieder gelöschter Beitrag auf der Blogger-Plattform fischundfleisch. Dort hatte ein Blogger in seinem Beitrag am Freitag von einer "Corona-Party" von Ministeriums-Mitarbeitern berichtet. Auf einem Foto sieht man fünf Personen, die ohne Masken und ohne den verordneten Sicherheitsabstand auf einem Balkon des Gebäudes am Stubenring zusammenstehen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsressorts von Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP) nannte das Verhalten der fünf Mitarbeiter auf einem Balkon "völlig inakzeptabel". Man habe sich daher zu einem "schnellen und scharfen Schritt" entschieden und gegen die Mitarbeiter eine Verwarnung ausgesprochen, berichtete der Sprecher. Betont wurde allerdings, dass es sich bei dem Treffen nach der Arbeit am Donnerstag "nicht um eine Corony-Party gehandelt" habe.

FPÖ fordert Schramböck-Rücktritt

In der FPÖ zeigte man sich wegen des Berichts über die vermeintliche "Corona-Party" erbost. Generalsekretär Michael Schnedlitz forderte am Samstag "sofortige Konsequenzen". "Ministerin Schramböck ist jedenfalls rücktrittsreif", teilte Schnedlitz per Aussendung mit. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz müsse sich sofort erklären und sich bei der Bevölkerung entschuldigen, forderte der FPÖ-Politiker. Es könne nicht sein, dass Kurz die "Österreicherinnen und Österreicher drangsaliere, während sich seine eigene Regierung über die Verordnungen stelle".

"Man kann nicht die Bevölkerung auf Regierungsweisung verfolgen, kontrollieren und mit voller Härte bestrafen, wenn sie sich nicht sklavisch an die Anordnungen hält, während die Regierung selbst augenscheinlich schamlos 'Coronapartys' feiert und ein unverantwortliches Verhalten an den Tag legt, für das andere Bürgerinnen und Bürger unverzüglich zur Rechenschaft gezogen würden", kritisierte Schnedlitz, der eine "zutiefst unappetitliche Doppelmoral" ortet.

Ministerium will "schnell und hart" vorgehen