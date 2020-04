Shiffrin sprach über Tod von Vater Jeff: „Am Berg bin ich ihm nahe"

Vail – Mikaela Shiffrin blickt wieder mit Vorfreude auf ihre Zukunft im alpinen Ski-Weltcup, wird von den Erinnerungen an ihren Anfang Februar gestorbenen Vater aber immer wieder überwältigt. In einem CNN-Interview erzählte die US-Amerikanerin erstmals von den letzten Momenten, die sie mit ihrem Vater nach dessen häuslichen Unfall hatte.

"Er sah nicht mehr wie er selbst aus. Aber ich konnte ihn noch fühlen. Daran denke ich viel", sagte Shiffrin mit Tränen in den Augen. Die 25-Jährige hatte wegen des Trauerfalls mitten in der Saison mehrere Rennen ausgelassen und ihren Titel im Gesamtweltcup nicht erfolgreich verteidigt. Es wäre ihr vierter in Serie gewesen.