Schicker folgt Kreissl bei Sturm Graz als Sport-Geschäftsführer

Graz - Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat die Nachfolge von Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl intern geregelt. Kreissls bisheriger Assistent und Chefscout Andreas Schicker wird den Posten übernehmen, gaben die Grazer am Sonntag bekannt. Der 33-jährige Ex-Profi soll laut Clubangaben am Montagvormittag (10.00 Uhr) in einer Video-Pressekonferenz vorgestellt werden.

Überraschung ist die Personalentscheidung keine. Schicker hatte zuletzt bereits als klarer Favorit auf den Job gegolten, nachdem er die Clubführung bei entsprechenden Hearings überzeugt hatte. Der gebürtige Obersteirer ist seit Herbst 2018 bei Sturm engagiert, als er die Rolle des Chefscouts übernommen hatte. Davor war er zwei Jahre Sportdirektor beim Zweitligisten SC Wiener Neustadt gewesen - und kennt von seiner gemeinsamen Zeit dort auch Kreissl gut.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Wie es mit Kreissl weitergeht, ließ Sturm am Sonntag vorerst offen. Der Ex-Torhüter hatte Mitte Februar angekündigt, nur noch bis Saisonende als Sportchef zur Verfügung zu stehen. Es scheint aber nicht ausgeschlossen, dass der 45-Jährige dem Club nach einer mehrmonatigen Auszeit in anderer Funktion erhalten bleibt. Bei Schickers Präsentation am Montag wird Kreissl laut Sturm-Angaben ebenso für Statements zur Verfügung stehen wie Präsident Christian Jauk und Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich.

TT-ePaper gratis lesen und iPhone 11 Pro gewinnen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent