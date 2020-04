Landertinger blickt noch einmal zurück: „Ich wollte als Sieger vom Platz“

Hochfilzen – Es war der 15. Februar 2018 in Pyeongchang, der Tag des 20-km-Biathlonbewerbs. Wind und Kälte in der südkoreanischen Einöde verscheuchten die meisten Journalisten, die Bewerbe der Loipenjäger waren schließlich auch zu nachtschlafender Stunde angesetzt. Aber es war wieder eine dieser Stunden des Dominik Landertinger, der sich nur fünf Monate nach seiner Bandscheiben-Operation eine Bronzemedaille sicherte: Von „verzweifelt“ bis „überwältigt“ – das geht bei einem, den sie die „Maschin­e“ nennen, ganz schnell.

Schnell ging es wohl auch mit dem Abschied, den „Land­i“ am Sonntagabend offiziell verkündete. Gereift war der Gedanke erst vergangenen Mittwoch – nicht das erste Mal übrigens: „Ich dachte schon im Dezember daran, aber mit einem 58. Platz wollt­e ich nicht aufhören“, hatte sich der Heeressportler noch einmal zum Weitermachen durchgerungen.

Dann kam der 19. Februa­r 2020, die WM in Antholz: wieder so eine Sternstunde im Leben des Dominik L. Die unerwartete Bronzemedaill­e nach neuerlich unerklärlichem Leistungseinbruch im Winter erleichterte ihm die Entscheidung: „Ich wollte als Sieger vom Platz gehen. Das fällt mir so leichter.“