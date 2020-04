Paar ließ drei Kinder in Frankreich zurück: „Corona-Städtereise" endete in Bayern

München – Eine europaweite Städtetour hatte sich mitten in der Corona-Krise und trotz Ausgangsbeschränkungen ein Paar aus Frankreich vorgenommen – und dabei auch noch drei Kinder zuhause zurückgelassen. Der 37-jährige Mann und seine 38-jährige Partnerin waren am vergangenen Freitag von einer Streife in Bayern gestoppt worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Franzosen waren im Auto unterwegs, hatten ein Kleinkind dabei – und gaben an, auf einer Städtereise zu sein. Der Familie war zuvor an der Grenze bei Bad Reichenhall die Einreise nach Österreich verweigert worden – und wie sich herausstellte, wurden sie in ihrem Heimatland bereits gesucht. Denn das Paar hatte offensichtlich drei weitere minderjährige Kinder einfach in Frankreich zurückgelassen. Die Kinder hatten sich deshalb an die französische Polizei gewandt. (APA)