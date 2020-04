Österreichs Jugend trägt die strengen Corona-Maßnahmen mit

Wien – 94,3 Prozent der Jugend in Österreich nehmen die Coronakrise ernst. Der Arbeit der Bundesregierung stellen 93 Prozent ein gutes Zeugnis aus und halten sie für kompetent, ergab eine repräsentative Umfrage von Marketagent im Auftrag von DocLX unter 14- bis 24-Jährigen. Dementsprechend hoch sei die Zustimmung zu den Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

Damit hängt wohl auch zusammen, dass 84,4 Prozent die Maßnahmen befolgen, um andere Menschen – vor allem ältere Generationen und Risikogruppen – zu schützen. 80,8 Prozent tun es für die eigene Familie. Eben so viele geben an, gut oder sogar sehr gut mit der Situation zurechtzukommen. Nur knapp jeder Fünfte kann sich mit dem neuen Alltag noch nicht so wirklich anfreunden. Trotzdem sind 96,7 Prozent bereit, die Maßnahmen einzuhalten. Wobei sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern ausmachen lässt: 72,8 Prozent der jungen Frauen sind dazu "voll und ganz" bereit, bei Männern sind es etwas weniger, nämlich 63,2 Prozent.