Mit Eisenstangen auf Mann losgegangen: Drei Verdächtige ausgeforscht

Innsbruck – Am vergangenen Montag, 13. April, wurde ein 27-jähriger Iraner in Innsbruck in der Nähe der Sillschlucht von drei Burschen attackiert. Weil er keine Zigarette für sie hatte, griffen sie ihn mit Eisenstangen an und verletzten den Mann. Die Täter konnten vorerst unerkannt flüchten. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht.