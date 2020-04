MPREIS: Aus der Region, für die Region

Als vor über 100 Jahren Therese Mölk ihr erstes Lebensmittelgeschäft in Innsbruck eröffnete, war Regionalität nichts, für das man sich aktiv entscheiden musste.

Heute ist die Situation eine andere: Nicht nur, dass MPREIS heute der größte Einzelhändler in Tirol ist, das Sortiment ist viel breiter geworden und Produkte sind international verfügbar. Trotzdem: MPREIS ist seinen Wurzeln in Tirol treu geblieben. Mehr als 1300 Produkte aus der Region sind derzeit im Sortiment erhältlich und es werden stetig mehr. Über 250 lokale Lieferanten arbeiten – teilweise schon seit Jahrzehnten – mit MPREIS zusammen. So gehen zum Beispiel rund die Hälfte aller verkauften Tirol Milch-Erzeugnisse bei MPREIS über den Ladentisch.