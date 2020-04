Zwei Motorräder in Angath gestohlen: Mutmaßliche Täter gefasst

Der Besitzer erstattete Anzeige. Das Pocketbike fand er noch am Samstag selbst in einem nahen Waldstück. Am Montag stoppte eine Polizeistreife dann einen 29-Jährigen, der mit einem nicht-zugelassenen Motorrad in Wörgl unterwegs war. Bei der Kontrolle kam heraus, dass es das drei Tage zuvor gestohlene Bike war.