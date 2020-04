WSG Tirol startet mit Corona-Tests, erstes Rasentraining am Donnerstag

Innsbruck – Während Tabellenführer LASK am Montag als erster Bundesliga-Club ins Training startete, ziehen die restlichen Oberhaus-Vereine im Laufe der Woche nach. Heute Dienstag versammeln sich Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Rekordmeister Rapid wieder auf dem Trainingsplatz. Und das unter strengen Auflagen:

Für die grün-weißen Profis stehen beispielsweise mehrere Nachwuchskabinen zur Verfügung, diese sind direkt von der Tiefgarage aus erreichbar. Jeder Spieler wird bei der Ankunft mit eigener Schutzmaske, eigenem Desinfektionsmittel und eigener Trinkflasche versorgt, hieß es in einer Aussendung. Zudem wird vor Betreten der Kabine die Temperatur gemessen. Dazu wird jeder Spieler mit zwei Garnituren frischer Trainingskleidung versorgt, eine davon für die Heimfahrt, da alle Spieler erst nach der Rückkehr in ihre Wohnungen duschen werden.

Rapid-Erzrivale Austria Wien startet am Mittwoch ins Kleingruppen-Training. Am Donnerstag folgen der SV Mattersburg und die WSG Tirol. Mit vier Kleingruppen bereiten sich die Wattener – noch ohne Legionär Kelvin Yeboah – auf den Bundesliga-Neustart vor. Heute Dienstag absolviert der komplette Kader die vorgeschriebenen Corona-Tests, ab Donnerstag beginnt das Rasentraining. „Aufgeteilt auf zwei Plätze ziehen wir das Programm durch. Uns ist bewusst, dass wir unter Beobachtung stehen, daher halten wir uns strikt an die Vorgaben“, erklärt Trainer Thomas Silberberger. (TT.com)