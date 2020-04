Blutvergiftung frühzeitig erkennen: Neue Methode von Grazer Forschern

Graz – Die Sepsis – landläufig auch als „Blutvergiftung“ bezeichnet – ist noch immer eine häufige Komplikation bei Infektionen, die zu den Haupt-Todesursachen in Krankenhäusern zählt. Eine Methode, die eine Sepsis – etwa bei Intensivpatienten – bereits zwei bis drei Tage vor dem Auftreten erster klinischer Symptome erkennen kann, haben Grazer Forscher entwickelt und in zwei Publikationen im Journal of Biotechnology veröffentlicht.

Eine Sepsis ist hoch gefährlich, vor allem, wenn diese schwere Komplikation einer Infektionserkrankung bei Intensivpatienten auftritt. Rund jeder dritte Betroffene verstirbt trotz Therapie an dieser Erkrankung, die durch eine fehlgesteuerte Antwort des Körpers auf die Infektionen hervorgerufen wird. Wenn der lebensgefährdende beginnende Zusammenbruch des Immunsystems früher erkannt werden könnte, würde das wesentlich zum Erfolg der Behandlung beitragen. Forscher versuchen daher im Körper Signale in Form von „Biomarkern“ für eine frühere Diagnose zu finden.

Gelungen ist das jetzt den Forschenden des Instituts für Computational Biotechnology der Technischen Universität (TU) in Graz, des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib), der Med-Uni Graz und der CNA Diagnostics GmbH in Grambach bei Graz, wie die TU am Dienstag mitteilte. „Unser Team hat 24 Biomarker identifiziert, mit welchen eine bakterielle oder durch Pilze hervorgerufene Sepsis mittels Klassifizierungsalgorithmen in einem früheren Stadium als bisher nachgewiesen werden können“, hielt Christoph W. Sensen, der Leiter des Instituts für Computational Biotechnology, fest.