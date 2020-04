Forscher nach Hype: Remdesivir-Schnellschüsse helfen wenig

"Die bekannt gewordenen Daten stammen aus einem Studienzentrum in Chicago, das an zwei Studien mit Remdesivir beteiligt ist. Das sind aber Teildaten aus einer Untersuchung mit Covid-19-Patienten mit moderater Erkrankung und einer Untersuchung mit Patienten mit schwerer Erkrankung. Daraus lassen sich keine Schlüsse ziehen", sagte Clemens Schödl (Gilead Österreich) gegenüber der APA. Auf der Basis eines einzigen Zentrums unter 152 beteiligten Kliniken weltweit und unter Vermischung von vorläufigen Daten aus zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen können wohl kaum Aussagen getroffen werden.

Schon vor rund zwei Wochen gab es eine erste Veröffentlichung von Fallbeobachtungen mit Remdesivir im New England Journal of Medicine. Doch die Daten stammten von Patienten mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf, ein Teil der ursprünglich aufgenommenen Kranken wurde bei der Auswertung ausgeschieden. Die Zahl der Patienten (53) war vergleichsweise klein.

Therapeutika gegen SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 sind schwer zu testen. "Es handelt sich um ein bewegliches Ziel", sagte beispielsweise der Wiener Impfstoffexperte Otfried Kistner gegenüber der APA. Es ist nämlich durchaus auch möglich, dass das Virus bei erfolgreicher Kontrolle der Infektionen auch schnell wieder verschwindet und es plötzlich an Probanden fehlt. So ging es chinesischen Wissenschaftern, die eine regelrechte doppelt-blinde und Placebo-kontrollierte Studie mit schwerkranken Patienten durchführen wollten. "Abgebrochen wegen geringer Zahl aufgenommener Patienten", heißt es dazu bei Gilead. Den chinesischen Wissenschaftern gingen einfach die Patienten aus, weil die Krankheit erfolgreich zurückgedrängt worden war.

Erst nach dem Juni dieses Jahres wird es wohl die Informationen aus einer großen Studie mit Remdesivir geben ("DisCoVeRy"), an der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch das staatliche französische Forschungsinstitut INSERM beteiligt sind. Hier wollen sich auch österreichische Kliniken einbringen. Da geht es um mehr als 3.100 Patienten. In vier Gruppen soll Remdesivir im Vergleich zur Standardtherapie (ohne Virusstatika), mit Lopinavir/Ritonavir und mit Hydrochloroquin verglichen werden. Maßstab ist der klinische Zustand der Patienten nach rund zwei Wochen. In anderen Studien sind die Parameter beispielsweise die Sauerstoffsättigung im Blut nach 14 Tagen oder das klinische Zustandsbild nach 28 Tagen oder die Spitalsmortalität. (APA)