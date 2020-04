250 Millionen Euro für Kurzarbeit in Tirol: Ministerin Aschbacher im Interview

Christine Aschbacher: 3459 Anträge für rund 34.000 Arbeitsplätze in Tirol sind bereits genehmigt. Das ist eine Bewilligungssumme von rund 250 Millionen Euro. Insgesamt sind 7253 Anträge derzeit in Bearbeitung, davon sind bei 6824 die Informationen ausreichend vorhanden. Mit diesen 6824 Anträgen werden rund 70.000 Arbeitsplätze und Einkommen gesichert. Zum Vergleich: Vor rund einer Woche waren 5434 Anträge in Bearbeitung, bei 5027 Anträgen war die Information vorhanden und genehmigt waren zu diesem Zeitpunkt bereits 1320 Anträge mit 89 Millionen Euro. Rund die Hälfte der Anträge kommt von Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Man sieht, was die Mitarbeiter des AMS vor Ort leisten.