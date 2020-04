Weggelegtes Baby: Strafantrag gegen Eltern wegen Aussetzung

Linz – Gegen die Eltern des Säuglings, der am 29. Dezember 2019 vor einer Wohnung in Lichtenberg bei Linz gefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Linz nun Strafantrag wegen Aussetzung erhoben. Die Frau zeigte sich geständig, der Vater will von Schwangerschaft und Geburt nichts gemerkt haben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Linz einen Bericht des "Oberösterreichischen Volksblatt" am Mittwoch.