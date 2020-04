Erbgut von Sars-CoV-2 im Abwasser nachgewiesen

Zwei österreichischen Forschungsgruppen – einer Gruppe um Heribert Insam von der Universität Innsbruck und dem Team von Norbert Kreuzinger an der TU Wien – gelang es nun gleichzeitig, das Erbmaterial von Sars-CoV-2 im Zulauf von zwei österreichischen Kläranlagen nachzuweisen. Solche Tests könnten einen besseren und rascheren Einblick in die Ausbreitung von Covid-19 erlauben. Dadurch soll ein Frühwarnsystem aufgebaut werden, mit dessen Hilfe die Gesundheitsbehörden rasch Informationen über Auftreten und Verbreitung des Virus erhalten.

Das soll auch neue Information über die Dunkelziffer liefern. Ein Teil der Infizierten – auch solche mit keinen oder nur milden Symptomen – scheidet nämlich das Virus über den Stuhl aus. Proben werden dann in den Kläranlagen entnommen. Ihre Analyse lässt Rückschlüsse darüber zu, wie weit die Infektion in der Bevölkerung verbreitet ist. Dadurch soll ein zusätzliches Instrument für ein aussagekräftiges Breiten-Screening bereitgestellt werden.

Ganz ähnliche Methoden zum Nachweis von Sars-CoV-2 im Abwasser wurden bereits in den Niederlanden und den USA eingesetzt. Mit diesen Forschungsgruppen stehen die „Coron-A“-Partner in engem Kontakt und arbeiten gemeinsam an der Umsetzung des Verfahrens in Österreich. Die ersten Schritte in Innsbruck wurden vom Förderkreis 1669 unterstützt.