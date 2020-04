Gut zu wissen: Darf man online gekaufte Ware ausprobieren und zurückgeben?

Grundsätzlich helfe es weiter, wenn die Ware vom Kunden so retourniert wird, wie sie zugestellt wurde. Aber dies ist nicht zwingend notwendig. Bei Kleidung beispielsweise ist die Verpackung selbst nicht entscheidend. Wurde Kleidung in Plastik eingeschweißt, muss sie darin nicht wieder retourniert werden. Kam eine Bestellung in mehreren Paketen, kann man die Retourenware auch nur in einem Karton zusammenfassen. Bei komplexeren Verpackungen, die für den Wiederverkauf des Gegenstandes wichtig sind, ist es empfehlenswert, diese Verpackung wieder zu verwenden. Grundsätzlich muss die Ware transportsicher verpackt sein.