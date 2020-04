Rasche Hilfe für Mieter

Durch das neue Gesetz werden Mieter bis zum Ende des Jahres vor einer Kündigung aufgrund nichtbezahlter Miete geschützt. Bedingung dafür ist, dass der Zahlungsrückstand Mietzahlungen betrifft, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 fällig geworden sind. Weiters muss der Mieter infolge der Gesundheitskrise in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sein, sodass diese Regelung vor allem jene erfasst, die derzeit arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit befinden.

AK Präsident Erwin Zangerl meint dazu: „Grundsätzlich begrüßen wir sämtliche Maßnahmen, die Menschen davor schützen, ihre Wohnung wegen akuter finanzieller Engpässe zu verlieren. Dennoch ist die AK Tirol überzeugt, dass es wohl sinnvoller wäre, das Arbeitslosengeld so zu erhöhen, dass sich solche Engpässe erst gar nicht ergeben und die Menschen ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten können.“ In diesem Zusammenhang verweist der AK Präsident auf die Arbeitslosenzahlen, die in Tirol zuletzt explodiert sind: „Mit der neuen Regelung wird der finanzielle Engpass für viele Mieter zeitlich nach hinten verschoben. Die jetzt nicht geleisteten Mieten kommen spätestens bis Jahresende auf die Mieter zu. Und wir dürfen nicht übersehen, dass dadurch vielen kleinen privaten Vermietern ein wichtiger Teil ihres Einkommens plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht.“