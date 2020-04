Klimastreik trotz Corona: Fridays for Future ruft zum großen Online-Protest

Innsbruck – Es soll der „größte Onlineprotest jemals“ werden: Die Klimabewegung Fridays for Future will mitten in der Corona-Krise in vielen Ländern für mehr Klimaschutz demonstrieren. Zahlreiche Organisationen haben für den heutigen Freitag zum weltweiten Klimastreik aufgerufen, der angesichts der Coronakrise in abgeänderter Form stattfinden wird: Die Teilnehmer in Österreich sollen bunte Banner oder Streikschilder mit der Aufschrift „Gemeinsam schaffen wir jede Krise! #NetzstreikFürsKlima!" am Gartenzaun, an Fenstern oder Balkonen aufhängen.

Trotz Coronakrise dürfe auch die Klimakrise nicht aus den Augen verloren werden, denn diese bedrohe weiterhin die Zukunft, hieß es in einer Aussendung der Organisatoren. Die Botschaft der Aktivisten: Die Regierung dürfe ihre Wirtschaftshilfen im Zuge der Coronakrise nicht in fossile Industrien stecken, sondern müsse diese für einen nachhaltigen Umbau des Wirtschafts- und Sozialsystems verwenden. „Um das Pariser Abkommen einhalten zu können, muss noch in diesem Jahr auf nationaler und EU-Ebene der Weg zu einem Green New Deal eingeschlagen werden." Für die aktuellen Herausforderungen brauche es vorausschauende politische Lösungen, die sozial gerecht sind und nachhaltig wirken.

„Die Klimakrise schreitet rasant voran, auch wenn wir gerade nicht daran denken", betonte Fridays-for-Future-Aktivistin Maris Filipic. „Besonders in den ärmsten Ländern der Welt bedrohen schon heute Ernteverluste und Extremwetterereignisse Millionen von Menschenleben. Auch in Österreich spüren wir die Folgen. 2020 brauchen wir daher konsequente Klimapolitik, um das Schlimmste abzuwenden. Dass wir jetzt noch dazu mit einer Pandemie konfrontiert sind, macht die nötige Transformation nicht einfacher, aber umso notwendiger."

Livestreams auf Social Media

Am Aufruf zum weltweiten Klimastreik beteiligen sich unter anderem Fridays for Future Österreich, Amnesty International, #aufstehn, Attac, Greenpeace, Global 2000, das Klimavolksbegehren, System Change Not Climate Change und etliche weitere Umwelt- und Menschenrechts-NGOs. Zusätzlich zum Aushang von Transparenten wird es von 12 bis 14 Uhr auch eine Online-„Kundgebung" mit Rede-und Musikbeiträgen auf den Social-Media-Kanälen geben.

Schon seit den frühen Morgenstunden gibt es außerdem einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen sollen. Wie in den Vorwochen wollen die Schwedin Greta Thunberg und ihre Mitstreiter Fotos von sich und ihren Protestschildern in den sozialen Netzwerken posten.

📽 Video | Online-„Kundgebung" ab 12 Uhr

Das Netz wird allerdings nicht der einzige Schauplatz der Proteste sein: In Deutschland etwa will die Klimabewegung unter anderem vor dem Bundestag in Berlin (ab 10.30 Uhr) die Plakate und Schilder Dutzender Ortsgruppen für eine Kunstaktion zusammenstellen. Nur 20 Menschen dürfen die Aktion vor Ort aktiv begleiten. In anderen Städten sind ähnliche Aktionen geplant. „Es fühlt sich an wie am Anfang bei Fridays for Future. Wir müssen uns jetzt neue Protestformen ausdenken“, sagte die Mitgründerin der Bewegung in Deutschland, Carla Reemtsma, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Kampf gegen die Corona-Krise hat das Thema Klimaschutz zuletzt in den Schatten gestellt. Umweltverbände, aber auch viele Unternehmen fordern, Konjunkturprogramme für die Wirtschaft zu nutzen, um sie klimafreundlicher und weniger abhängig von Kohle, Öl und Gas zu machen. (APA/dpa/TT.com)

Das Programm für den Online-Streik-Tag 1. LIVESTREAM-STREIK: 📱🖥️ 12 bis 14 Uhr mit interaktiven Streikelementen und Musik- und Redebeiträgen unter dem Motto "Gemeinsam schaffen wir jede Krise!". Auf Youtube, Facebook oder der Website. 2. SCHILDER BASTELN: 📜🖍️ Ein buntes Banner oder ein Poster mit dem Slogan "Gemeinsam schaffen wir jede Krise! #NetzstreikfürsKlima 24.04." soll am Gartenzaun, an den Fenstern oder Balkonen aufgehängt werden – und damit gemeinsam ein öffentliches Zeichen für Zusammenhalt in Zeiten von Corona- und Klimakrise gesetzt werden. 3. POSTEN: 👩‍💻🤳 Ein Bild von den Kreativen und/oder ihrem gebastelten Werk soll auf allen euren Social Media Kanälen hochgeladen werden – mit den Hashtags #NetzstreikfürsKlima und #FightEveryCrisis. @Fridays For Future Austria und @Klimaprotest.at sollte dazu markiert werden. Einige der Bilder werden dann im Livestream gezeigt.