Was für eine tolle Knolle: Eine Rezeptidee mit Süßkartoffeln

Innsbruck – Sie ist fettarm und steckt voller Vitamine und Mineralstoffe: In den USA und weiten Teilen der Welt ist die Süßkartoffel schon lange beliebt, aber seit einigen Jahren auch in Österreich in aller Munde. Kein Wunder: Es gibt kaum ein Lebensmittel, das so vielseitig und wandelbar ist wie die orangefarbene Knolle. Sogar die NASA hat Interesse an der Pflanze gewonnen: Zum einen, weil die Kartoffel hohe Mengen an Energie pro Fläche und Anbauzeit speichert. Zum anderen wegen ihrer Nährstoffe und Robustheit. Die Weltraumorganisation hat sie daher als mögliche Nutzpflanze für längere Weltraumexpeditionen ausgewählt.