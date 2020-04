Kleinere Waldbrände in Kufstein und Kramsach rasch gelöscht

Kufstein, Kramsach – Die Trockenheit der vergangenen Wochen führte wieder zu kleineren Brandereignissen in Waldstücken. Schon am Freitagabend gegen 18.45 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Kufstein von einem Passanten zu einem Feuer am Hechtsee gerufen. 23 Mann standen 90 Minuten im Einsatz.