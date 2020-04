Biker prallte in Vomp gegen Straßenlaterne: Schwer verletzt

Vomp, Telfs – Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Unfall in Vomp schwer verletzt. Der 29-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der Vomper Straße (L222), als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebrahct. Am Motorrad entstand Totalschaden.