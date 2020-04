19-Jähriger verletzte nach Schlägerei Polizisten in Innsbruck

Innsbruck – Ein rabiater 19-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Innsbruck nicht nur einen 30-Jährigen verletzt. Der Afghane ging außerdem auf zwei einschreitende Polizeibeamte los und fügte dabei einem der zwei Verletzungen zu.

Gegen 20.08 Uhr gerieten sich der 19-Jährige und sein elf Jahre älterer Kontrahent aus Nigeria in die Haare. Beide wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Schlägerei ergriff der Afghane die Flucht, konnte aber kurz darauf von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatortes gefasst werden. Der junge Mann dachte aber offenbar gar nicht daran, sich zu ergeben: Er ging auf die beiden Beamten der Inspektion Innsbruck-Bahnhof los und verletzte einen der Beamten dabei so schwer, dass dieser anschließend seinen Dienst abbrechen musste.