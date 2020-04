Neue Waldbrände in Sibirien: Einsatzkräfte alarmiert

Moskau – Neue Waldbrände in Russland haben die Einsatzkräfte nach einem Sommer schwerster Feuer wieder in Alarmbereitschaft versetzt. "Natürlich konzentrieren sich jetzt alle auf den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Aber wir dürfen deswegen nicht andere potenzielle Bedrohungen aus den Augen verlieren", sagte Kremlchef Wladimir Putin am Montag bei einer Videoschaltung mit den zuständigen Behörden.