Für Mitglieder kostenlos: Innsbrucker Stadtbibliothek bietet Abholservice an

Innsbruck – Die Innsbrucker Stadtbibliothek überbrückt die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung jetzt mit einem neuen Abholservice. Ab Dienstag können Bücher, Filme, Hörbücher, Spiele und Zeitschriften im Online-Katalog reserviert und am nächsten Tag an der Infotheke abgeholt werden. Der Service ist für Mitglieder kostenlos. Wer noch nicht Mitglied ist, kann das per E-Mail an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at ändern.