Gut zu wissen: Wie es für Gastronomie und Tourismus jetzt weitergeht

Die Frage, ab wann Urlaubsreisen zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich sein werden, ließ Tourismusministerin Elisabeth Köstinger offen. Dies werde eine Diskussion in der Zukunft sein, so die Ministerin.

„Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich", sagte Köstinger. „Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall."