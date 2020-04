Aus „studiVZ“ wird „VZ“: So bekommt man sein altes Profil wieder

Berlin – „Brot kann schimmeln – was kannst du?“ Legendäre Sprüche wie diese haben studiVZ und meinVZ dominiert. Doch so erfolgreich das Portal auch war, gegen Facebook und Instagram hat das im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Netzwerk nicht überlebt. Dem Spiegel zufolge meldete studiVZ 2017 Insolvenz an. Im Juni diesen Jahres sollen die beiden alten Seiten offline gehen. Doch damit ist die Ära nicht zu Ende: Ein Revival – wie es nostalgischer fast nicht geht – steht an: Alte Fotos und Daten können entstaubt und in das neue Profil geholt werden.