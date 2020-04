Armband brachte bei Online-Auktion mehr als eine Million Dollar

New York – Ein 90 Jahre altes, mit Diamanten und Edelsteinen besetztes Armband ist bei einer Online-Auktion für 1,34 Million Dollar (1,23 Mio. Euro) versteigert worden. Das sogenannte "Tutti Frutti"-Armband der französischen Firma Cartier, das um 1930 hergestellt wurde, sei nach einem Wettstreit von fünf Bietern verkauft worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag in New York mit.