Deutsche Wissenschafter entwickeln Gen- und Zelltherapie gegen Aids

Eine im Rahmen der Max-Planck-Geselllschaft entwickelte Technologie unter Verwendung einer "Genschere" über das künstlich entwickelte Rekombinase-Enzym Brec1 (Heinrich-Pette-Institut und Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik und an der Technischen Universität Dresden) soll hier einen völlig neuen Weg erschließen. "Das Prinzip soll kommendes Jahr zum ersten Mal an acht Patienten an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf evaluiert werden", erklärte Hauber. Dies wird an der Klinik für Stammzelltherapie des Krankenhauses erfolgen.